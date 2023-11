Statuetki i pieniądze dla puławskich wolontariuszy

Przed nami piąta edycja wydarzenia, które jest okazją do docenienia tych osób i stowarzyszeń, które poświęcały swój czas i energię do pomagania innym. Tym razem tytuły "wolontariusza roku" powędrują do 17 osób oraz 15 lokalnych organizacji. Dodatkowo zdecydowano o wręczeniu 8 pisemnych podziękowań.

Zgodnie z decyzją komisji, która oceniała zgłoszonych kandydatów, nagrody w wysokości 600 zł, statuetki i dyplomy trafią do: Angeliki Tomasik, Katarzyny Goluch, Zofii Samcik, Bartłomieja Kruka, Anny Rogali, Justyny Chechelska-Kowalczyk, Tomasza Wiraszki, Stanisława Mazurka, Agnieszki Wójcik, Elżbiety Piątek-Stoli, Pawła Romańskiego, Wiktorii Bajnóg, Joanny Antolak, Renaty Głuski, Zbigniewa Mokijewskiego, Przemysława Ziarka i Wojciecha Jędrysa.

Statuetki i dyplomy, ale bez gratyfikacji finansowej odbiorą m.in: Fundacja "Benedyktyński Zakątek", Fundacja "Przyjazna Łapa", Klub Wolontariatu "Dobroczynni", OSP Borowa-Skoki, czy też Stowarzyszenie "Wołyński Rajd Motocyklowy". Z kolei na liście wolontariuszy, którzy otrzymają pisemne podziękowania znaleźli się: Teresa Zamojska, Wojciech Beczko, "Moto Białe Orły Puławy" i inni.

Podczas grudniowej gali wystąpi zespół KENSINGERS oraz piosenkarz Grzegorz Joński. W programie jest również prezentacja działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych na przykładzie jednostki OSP w Oblasach. Początek wydarzenia planowanego na 5 grudnia o godz. 16. Wstęp wolny.