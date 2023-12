Świąteczne paczki dla zwierząt z ubogich rodzin

Tym razem jeżdżący po mieście "Zwierzakobus" nie zwiastował kolejnych interwencji. W czwartek woził Mikołajów, a dokładniej - wolontariuszy puławskiej fundacji oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy połączyli siły, by wesprzeć miłośników zwierząt. Pracownicy ośrodka wytypowali 21 rodzin lub osób samotnych, które znajdując się w trudnej sytuacji opiekują się zwierzętami. Dla ich pupili fundacja przygotowała paczki z karmą, żwirem dla kotów i zabawkami.

- Wśród nas są ludzie, którzy mimo trudnej sytuacji życiowej, gotowi są dzielić się wszystkim, co mają ze zwierzakami. To osoby, które wbrew przeciwnościom losu kochają je i dbają o nie najlepiej potrafią. My postanowiliśmy właśnie takie osoby wspomóc - tłumaczy Agnieszka Wójcik, prezes "Przyjaznej Łapy".

Akcja nie była zapowiadana, więc wytypowane rodziny w czwartek otwierając drzwi wolontariuszom miały niespodziankę.- Myślę, że to było dla nich miłe zaskoczenie - przyznaje prezes Wójcik. Zadowolenia nie kryły także zwierzęta, które szybko wyczuły schowane w paczkach smakołyki. Łączna wartość zakupów zakupionych przez fundację wyniosła ok. 4 tys. zł.

Osobom, których nie zastano w domach, paczki w najbliższych dniach dostarczy MOPS. Inicjatywa "Paka dla Zwierzaka" ma być kontynuowana także w kolejnych latach.