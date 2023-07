Tak zarabiają wójtowie i burmistrzowie puławskich gmin

W zeszłym roku najwyższymi dochodami może pochwalić się wójt Janowca. Jan Gędek uzyskał ponad 507 tys. zł, ale to nie znaczy, że samorządowiec zarabia w gminie 42 tys. zł miesięcznie. Z tytułu wynagrodzenia otrzymał 260 tys. zł, ale niemal drugie tyle stanowiła darowizna oraz wpływy z najmu mieszkania. Co prawda, nawet bez tych dodatkowych dochodów, wójt Janowca byłby jednym z najlepiej wynagradzanych samorządowców w zestawieniu, ustępując jedynie staroście puławskiej - Danucie Smadze. To najlepiej opłacana osoba w rankingu. Rocznie z samej pensji osiągnęła w zeszłym roku ponad 292 tys. zł, czyli ok. 24 tys. zł miesięcznie (brutto).

Trzeci pod względem sumy dochodów za 2022 rok jest Stanisław Gołębiowski. Wójt Końskowoli otrzymuje jedno z najniższych wynagrodzeń wśród wójtów gmin powiatu puławskiego, ale pobiera jednocześnie dość wysoką emeryturę, co pozwala umieścić go wśród najbogatszych samorządowców w regionie. Jego dochód to ponad 257 tys. zł.

Dopiero na szóstym miejscu znalazł się prezydent Puław, Paweł Maj. Zarządzający najbogatszym miastem w powiecie otrzymał umiarkowane 226,8 tys. zł brutto, czyli mniej choćby od wójta niewielkiej Wąwolnicy - Marcina Łaguny, czy burmistrza Nałęczowa, Wiesława Pardyki.

Do najgorzej opłacanych możemy zaliczyć Leszka Łuczywka, wójta gminy Markuszów oraz Mirosława Grzelaka, wójta gminy Baranów. Obydwaj w zeszłym roku osiągnęli dochód z pracy w swoich urzędach poniżej 200 tys. zł, z tą różnicą, że samorządowiec ze wschodniego krańca powiatu swój domowy budżet wsparł dochodem z najmu.