Uwaga na bakterie w wodzie. Trwa dezynfekcja w Końskowoli

Od środy mieszkańcy części gminy Końskowola, zgodnie z decyzją sanepidu, nie powinni spożywać wody z kranu bez jej wcześniejszego podgrzania do temperatury wrzenia. Komunikat stacji sanitarnej dotyczy Chrząchówka, Młynek, Pulek, Sielc, Wronowa oraz ul. Brzezinki, Młyńskiej, Pogodnej i Żyrzyńskiej (od nr 17) w Końskowoli.

Chodzi o część gminy, którą zaopatruje wodociąg z ujęcia wody "Brzezinki". Ostrzeżenie dotyczy ok. 2 tysięcy osób. Woda zawiera bakterie z grupy coli. Według zalecenia, można ją pić po gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Obecnie prowadzona jest dezynfekcja, która swoje efekty powinna przynieść w ciągu najbliższych dni.

Tego samego dnia sanepid powiadomił o podobnym problemie na osiedlu przy ul. Arciucha w Puławach, które zaopatruje się z ujęcia Biowetu. Tutaj bakterii coli jest tak dużo, że nie pomoże nawet przegotowanie. Stacja sanitarna radzi używać jej wyłącznie do spłukiwania toalet. Dostęp do czystej wody z kranu straciło ok. 60 mieszkańców bloków. Ta tymczasowo dowożona jest na miejsce cysterną.