W Nałęczowie wyjątkowe święto Trzech Króli. Kiermasz dla Moniki

Mieszkańcy Nałęczowa w najbliższy piątek będą mieli okazję wziąć udział w tradycyjnym Orszaku Trzech Króli. Po mszy w kościele parafialnym, pochód przejdzie ul. Lipową do NOK-u, gdzie ok. godz. 13 zaplanowano wspólne kolędowanie oraz jasełka przygotowane przez uczniów miejscowej szkoły podstawowej im. S. Żeromskiego. Organizatorzy wszystkim uczestnikom orszaku sugerują przebranie się np. aniołów, rycerzy, pasterzy itp. W tym samym czasie na placu przed ośrodkiem od godz. 11 do 16 będzie trwał kiermasz ciast, słodkości i ciepłych dań. O godz. 14 wystąpi młodzież ze Studia Muzyki Rozrywkowej w Lublinie, uczniowie szkoły podstawowej im. B. Prusa w Sadurkach oraz zespół Incognito z Turobina.

Cały dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na cel charytatywny. Chodzi o pomoc dla cierpiącej na poważną chorobę, polineuropatię z blokiem przewodzenia - Moniki Matwiejczuk z Trzeszczan w powiecie hrubieszowskim. 36-latka bardzo chciałaby wyzdrowieć, by móc samodzielnie zajmować się wychowaniem dziecka. Niestety, jest to coraz trudniejsze, bo choroba wywołała u niej niedowład wielokończynowy. Rozwiązaniem jest leczenie oraz rehabilitacja. Niestety, większość medykamentów nie jest refundowana.

- Bez was nie dam rady w tej nierównej walce. Dla mnie każda złotówka jest na wagę złota - pisze pani Monika. Pomóc mogą też internauci. Konto zbiórki znajduje się na stronie siepomaga.pl.