W Puławach wybierają obywatelskie pomysły. Trwa głosowanie

Do finałowego etapu konsultacji komisja budżetu obywatelskiego wytypowała 15 dużych i 16 małych projektów. Jedynym sposobem oddania głosu jest strona internetowa Urzędu Miasta Puławy. Po zaznaczeniu interesujących nas pozycji, należy podać swoje dane - imię nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu, na który wysyłany jest kod autoryzujący. Głosowanie trwa do 11 września do godz. 15:30.

Wśród tegorocznych pomysłów o wartości ponad 40 tys. zł znajdziemy m.in. ławeczkę z brązu przedstawiającą księżną Izabelę Czartoryską, tężnię solankową dla osiedla Niwa, sterylizację i czipowanie zwierząt, pergole ogrodowe z huśtawką na Placu Chopina, poidełka dla psów, wydrukowanie drugiego tomu "Dziejów Puław", czy też remont ciągu pieszego z ul. Wojska Polskiego do ratusza.

Na liście tańszych propozycji obywatelskich pojawił się natomiast mural przedstawiający Kopernika dla SP nr 4, gabloty z mapami rysunkowymi miasta Puławy, nowe nasadzenia przy Piłsudskiego, automat z nasionami, budki dla ptaków i nietoperzy, rodzinny bieg na orientację, bezpłatne zajęcia sportowe i wiele innych.

Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana przez puławskich urzędników do 18 września. Następnie zostaną one uwzględnione w nowym budżecie miasta Puławy na 2024 rok. Przypominamy, że to już dziesiąta, jubileuszowa edycja puławskiego BO. Dotychczas w jej ramach wykonano 100 przedsięwzięć, które zdobyły poparcie puławian.