W sobotę podziel się książką. Biblioteka zaprasza

W sobotę, 17 czerwca, przed puławską mediateką przy ul. Wojska Polskiego 2 pojawią się stoika z różnorodną literaturą - dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Puławskie bibliotekarki zachęcają do skorzystania z tej okazji i podzielenia się z innymi tymi pozycjami, które zalegają na domowych półkach. Często trafiają tam nietrafione prezenty lub lektury, które już dawno zostały przeczytane i nie mamy zamiaru do nich wracać. Warto zatem skorzystać ze "Święta Wolnych Książek" i przewietrzyć swoje zbiory.

Żeby oddać książki, ich właściciele nie muszą osobiście organizować stoisk i nam nimi stać. Zbędne pozycje można przynosić do biblioteki oraz wszystkich jej filii codziennie w godzinach ich pracy. Możliwe będzie to również w najbliższą sobotę. Akcja potrwa od godz. 9 do 15.