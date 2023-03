Gigant z Puław zapowiada: będzie więcej danych, więcej raportów

Władze Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, a za nimi zarządy pozostałych spółek należących do grupy, w tym Zakładów Azotowych w Puławach, zdecydowały o rozpoczęciu cyklu raportów produkcyjnych. Dotychczas puławska firma, zgodnie z wymaganiami stawianymi spółkom giełdowym, publikowała głównie raporty finansowe (kwartalne, półroczne i roczne). Od tego roku co miesiąc ukazywać będą się także dane ilustrujące skalę produkcji kluczowych towarów.

– Celem wskazanych działań jest podniesienie przejrzystości i transparentności polityki informacyjnej – informuje zarząd Grupy Azoty „Puławy”. Dodatkowe dane, jak tłumaczą władze Azotów, mają pomóc inwestorom w ocenie sytuacji poszczególnych spółek.

W lutym ukazał się pierwszy raport pokazujący szacunkowe, skonsolidowane wolumeny produkcyjne za styczeń. Z danych z puławskiej grupy kapitałowej wynika, że poziom produkcji, licząc styczeń 2023 roku do stycznia 2022 roku, wyraźnie spadł.

Ilość nawozów azotowych wytwarzanych w ramach przedsiębiorstw należących do „Puław” obniżyła się we wskazanym okresie ze 158 do 128 tys. ton, a mocznika ze 107 do 68 tys. ton. Na tym samym poziomie 9 tys. ton utrzymano produkcję nawozów wieloskładnikowych. O połowę spadła natomiast produkcja puławskiego kaprolaktamu. W styczniu instalacje wytworzyły 3 tys. ton tej substancji, przy 6 tys. ton rok wcześniej.

– Wielkości produkcji dostosowywane są do bieżącej sytuacji podażowo popytowej na rynku europejskim – tłumaczy biuro prasowe Azotów. Następny raport, za luty, powinien ukazać się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.