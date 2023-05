Święto Wina na zamku w Janowcu. Otworzą ścieżkę edukacyjną

Świętowanie winiarze rozpoczną od udziału w sobotniej mszy w ich intencji w kościele parafialnym (godz. 11). Po jej zakończeniu barwny korowód z figurą św. Urbana, patrona winiarzy, wyruszy ze świątyni na zamkowy dziedziniec. Tuż po godz. 12 zgromadzeni wysłuchają hejnału Janowca i rozpoczną degustację. W tym roku swoje trunki na stoiskach będą sprzedawali właściciele 18 winnic.

Około godz. 16 otwarta zostanie pierwsza ścieżka edukacyjna promująca historię janowieckiego winiarstwa. Połączy ona zabytkową winnicę z nowymi nasadzeniami winorośli na parceli im. św. Rocha. Wieczorem (godz. 19) dla uczestników święta wystąpią muzycy - wokalistka Olga Pasiecznik i pianista Kevin Kenner. Drugiego dnia imprezy pokazany zostanie także projekt zamkowej winnicy, a uczestnicy paneli dyskusyjnych porozmawiają o historii i kulturze lokalnego winiarstwa.

Wejściówki do nabycia w kasie Muzeum Nadwiślańskiego na zamku oraz on-line (ekobilet) w cenie 15 i 20 zł. W tym roku bilety upoważniają do zwiedzania wszystkich ekspozycji muzealnych i wystaw czasowych we wszystkich oddziałach MN do 14 dni od daty zakupu. Za ich okazaniem można obejrzeć m.in. wystawę historyczną o rozbudowie zamku, ziemiański dwór, czy też wystawę etnograficzną o ludowych wierzeniach, obrzędach i zwyczajach.