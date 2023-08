Prawie 8 tysięcy mieszkańców bez dostępu do czystej wody. Ale to nie legionella

Zgodnie z dzisiejszą decyzją puławskiego sanepidu woda z wodociągu zaopatrującego wioski położone na zachodnim brzegu Wisły w gminie wiejskiej Puławy - nie nadaje się do spożycia. Wystąpiło zagrożenie mikrobiologiczne. Informację tę podała Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej. Jak zapewniają jej kierownik, Zbigniew Polak, nie chodzi o bakterie legionelli. Znaleziono natomiast enterokoki oraz bakterie z grupy coli.

Ze względów zdrowotnych wody z kranu używać nie powinni mieszkańcy: Góry Puławskiej, a także: Anielina, Bronowic, Dobrosławowa, Janowa, Jaroszyna, Kajetanowa, Klikawy, Kochanowa, Kolonii Góra Puławska, Kowali, Leokadiowa, Łęki, Opatkowic, Pachnowoli, Piskorowa, Polesia, Sadłowic, Smogorzowa, Sosnowa, Tomaszowa i Zarzecza.

Jak podkreśla GUiWiK - woda z miejscowego wodociągu nie może być używana do picia (nawet po przegotowaniu), przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców, warzyw a także utrzymywania higieny osobistej.

Trwa dezynfekcja sieci (chlorowanie). - Gmina podejmuje intensywne działania w celu jak najszybszego zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej - zapewnia kierownik Polak.

Wiemy już, że wójt Kamil Lewandowski o pomoc zwrócił się do wytwórni wód mineralnych z powiatu puławskiego. - Przekazaliśmy mieszkańcom ponad 8 tys. litrów butelkowanej Cisowianki - przyznaje Sylwia Mikiel z biura prasowego spółki Nałęczów Zdrój.

Zakupiono 3 ciężarówki wody w 5-litrowych pojemnikach, które jeszcze dzisiaj do wszystkich sołtysów wymienionych miejscowości zawiozą strażacy-ochotnicy. W piątek, jeśli pozwoli na to minister, na pomoc mieszkańcom wysłali zostaną żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wniosek o ich zadysponowanie został już wysłany do MON-u. - Chcemy, żeby wszyscy potrzebujący otrzymali jak najszybciej przynajmniej po kilka litrów. Woda będzie do odebrania u sołtysów. W następnych dniach postaramy się zorganizować cysternę - tłumaczy wójt Lewandowski.

Kiedy wróci normalność? Według wójta najwcześniej w niedzielę. Warto śledzić komunikaty, które na bieżąco zamieszczane są na stronie Gminy Puławy oraz GUiWiK-u.