Wojskowy sprzęt, orkiestra i wspólne śpiewanie

W tym roku mija 103 lata od zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, podczas której polscy żołnierze przeprowadzili udaną kontrofensywę. Decydujący cios wrogim siłom zadała grupa uderzeniowa Józefa Piłsudskiego. Precyzyjnie przeprowadzone natarcie zmusiło nacierającą na Warszawę Armię Czerwoną do odwrotu, co ostatecznie doprowadziło do zakończenia polsko-bolszewickiej wojny i zachowania niepodległości młodego państwa.

15 sierpnia, na pamiątkę bitwy, obchodzimy Święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W Puławach uroczystości rozpoczną się od złożenia kwiatów przed tablicą pamięci Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich (godz. 11) oraz okolicznościowego przemówienia prezydenta miasta, Pawła Maja. Dla zgromadzonych zagra Puławska Orkiestra Dęta.

W południe w kościele pw. Wniebowzięcia NMP rozpocznie się msza święta w udziałem żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz orkiestry OSP w Końskowoli. Na placu przy świątyni pojawią się stoiska ze sprzętem wojskowym.

Całość zakończy "Śpiewanie z gwiazdami, czyli potyczki z piosenką", czyli koncert polskich piosenek i utworów patriotycznych. Na placu przed Domem Chemika wystąpią: Paula Jurkowska, Emilia Siepkowska, Aleksander Resiak, Kamil Turczyn i Tomasz Mazur. W roli konferansjera - Ryszard Stępień.