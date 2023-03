Wozy strażackie dla ochotników z powiatu puławskiego. Dotacje przyznane

Strażacy ochotnicy w tym roku otrzymają wsparcie na zakup nowych aut. Pieniądze na ten cel wygospodarowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak poinformował wiceminister Maciej Wąsik, dotacje trafią do 675 jednostek OSP w kraju, z czego 62 na Lubelszczyźnie. Na liście nie zabrakło strażaków z powiatu puławskiego.

Nowe wozy kategorii średniej trafią do OSP w Rzeczycy (gm. Kazimierz Dolny), OSP w Gołębiu (gm. Puławy) oraz OSP w Żyrzynie (gm. Żyrzyn). Na tego rodzaju sprzęt władze centralne oferują samorządom po 475 tys. zł, co w zeszłym roku wystarczyłoby do pokrycia połowy kosztów auta.

Niestety pierwsze przetargi pokazują, że rządowe wsparcie nie osiągnie 50 proc. W przypadku Żyrzyna wysokość jedynej oferty jaka wpłynęła od firmy z Bielska-Białej przekroczyła 1,1 mln zł.

- Będziemy musieli dołożyć. Liczę na to, że część środków na ten cel zabezpieczy nasza jednostka. Najlepiej byłoby, gdyby z uwagi na wyższe ceny samochodów, ministerstwo zwiększyło gminom kwoty przyznanych dotacji. Tak, aby mogły pokryć one co najmniej połowę realnych kosztów - mówi Andrzej Bujek, wójt Żyrzyna.

Wzrost kosztów samochodów strażackich to nie jedyny kłopot gmin. Kolejnym jest ich ograniczona dostępność przy wysokim popycie i niewielu firmach specjalizujących się w ich dystrybucji. - Dlatego będziemy szczęśliwi, jeśli nasza jednostka otrzyma ten wóz do końca roku - przyznaje wójt. Jak ustalono podczas zebrania w miejscowym OSP, nowe auto zastąpi wysłużonego, 23-letniego renault, który otrzyma OSP w Kośminie.

Pozostałe gminy, które otrzymały rządowe wsparcie, przygotowują się do ogłoszenia przetargów na dostawę aut. Ogłoszenia jeszcze w tym miesiącu powinny opublikować samorządy w gminie wiejskiej Puławy oraz mieście Kazimierz Dolny. W regionie dotacje na zakup aut otrzymały także inne jednostki, m.in. w Jastkowie, Kamionce, Wandalinie, Braciejowicach i Grabowie Ryckim.