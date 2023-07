Wymiana lamp. Najpierw Fabryczna i Brzozowa Gać

Jak informuje wójt gminy Kurów, zwycięzca przetargu na wymianę ulicznego oświetlenia w sierpniu powinien pojawić się na tzw. placu budowy.

– Przekazaliśmy wykonawcy tego zadania wskazówki dotyczące zakładanego harmonogramu. Liczymy na to, że roboty w pierwszej kolejności rozpoczną się na ul. Fabrycznej w Kurowie oraz w Brzozowej Gaci - mówi Arkadiusz Małecki.

Za wymianę lamp i budowę nowych latarni (łącznie będzie ich blisko tysiąc), odpowiada firma El-Mar z Lublińca. Jej zadaniem będzie montaż energooszczędnego oświetlenia led w Kurowie, Barłogach, Bronisławce, Brzozowej Gaci, Choszczowie, Dębie, Klementowicach, Kłodzie, Łąkoci, Mariance, Olesinie, Płonkach, Szumowie, Wólce Nowodworskiej i Zastawiu. Prace potrwają do końca przyszłego roku. Ich koszt to ponad 5,7 mln zł.

Mieszkańcy powiatowej ul. Fabrycznej w Kurowie czekają nie tylko na latarnie, ale także na chodnik. O jego budowę zabiegają miejscowi radni powiatu - Grzegorz Kuna i Stanisław Wójcicki, którzy ponowili prośbę o wpisanie tego zadania do budżetu.

– Zarząd przychyli się do tej prośby - zapowiedział podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji, nadzorujący rozwój infrastruktury Jan Ziomka.

Nie znaczy to jednak, że chodnik w 2024 roku naprawdę powstanie. - Będziemy do tego dążyć, ale przyznam, że mamy kilka ważniejszych zadań, jak chodnik na Witowicach, w Drzewcach, czy remont mostu w Nałęczowie. Wiele będzie zależało od naszych możliwości finansowych - tłumaczy członek zarządu powiatu.

Bez względu na to, jaką decyzję jesienią podejmą władze powiatu, wójt Kurowa utrzymuje gotowość do finansowego wsparcia chodnika dla Fabrycznej. - Będziemy wnioskować o umieszczenie tej inwestycji w budżecie. Jesteśmy w stanie pokryć do 50 proc. kosztów - zapewnia Arkadiusz Małecki.