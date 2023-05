Z nożem na brata. Areszt za znęcanie się nad rodziną

Do zdarzenia doszło w piątek 19 maja.wieczorem W trakcie domowej awantury o interwencję poproszona została policja. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, w mieszkaniu zastali pijanego i agresywnego mężczyznę. Według ustaleń mundurowych, 27-latek pastwił się nad rodzicami i braćmi, nie raz wszczynając awantury, wyzywając domowników i grożąc im przemocą. W piątek chwycił za nóż, którym zranił brata. Poszkodowanemu nic poważnego się nie stało.

Policjanci zatrzymali sprawcę. Po zebraniu materiału dowodowego postawili mu zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad rodziną oraz spowodowania obrażeń ciała. Do prokuratury trafił wniosek o aresztowanie podejrzanego, do którego w poniedziałek przychylił się sąd. Najbliższe trzy miesiące agresor spędzi za kratkami. Puławianinowi grozi do 5 lat więzienia.