Zakonnice organizują bieg. Tak pomagają dzieciom z autyzmem

Wszyscy biegacze, którzy chcą wesprzeć niepełnosprawne dzieci, którymi opiekują się siosty zakonne Benedyktynki Misjonarki z ul. Kowalskiego w Puławach, wkrótce będą mieli ku temu okazję.

Ruszyły zapisy na charytatywny "Niebieski bieg z Aniołem". Celem tej charytatywnej akcji z jednej strony jest promowanie wiedzy o autyzmie, z drugiej – zebranie funduszy, które pomogą sfinansować schodową platformę dla niepełnosprawnych dzieci. Urządzenie tego rodzaju dla ośrodka rewalidacyjno– wychowawczego w Puławach zamierzają kupić prowadzące go siostry zakonne.

Biegi z niebieskim kolorem i aniołami w tle odbędą się w sobotę, 15 kwietnia w lesie za ośrodkiem. Zawodnicy mają do wyboru dwa dystanse: 5 lub 10 km. Mile widziani są także kijkarze, dla których przygotowano trasy o długości 8 i 5 km. Dla dzieci oraz osób mniej wymagających będzie także najkrótsza 3– kilometrowa trasa spacerowa.

Koszt udziału wynosi 20 zł od osoby dorosłej lub 10 zł w przypadku zawodników niepełnoletnich. Stroje są dowolne, ale zgodnie z tradycją oraz ideą wydarzenia sportowcy z pewnością sięgną, bo niebieskie części garderoby. W poprzednich edycjach nie brakowało także zawodników przebranych za postacie z bajek i tytułowe anioły.

– Każdy, kto chce pomóc, tego dnia może być aniołem. Ten bieg to okazja, by szerzyć dobro i pielęgnować miłość – mówi siostra Anuarita Ewa Tutka, która zachęca wszystkich puławian do wsparcia tej sportowej inicjatywy.

Każdy uczestnik po dotarciu na metę otrzyma pamiątkowy medal "Anioła Dobroci" oraz niespodziankę ufundowaną przez organizatorów. Na miejscu będzie także posiłek regeneracyjny, dużo niebieskich balonów i malowanie twarzy. Na wydarzenie zapraszają fundacja Benedyktyński Zakątek oraz fundacja BezMiar. Start – 15 kwietnia o godz. 9. Zapisy – link zamieszczono na stronie wydarzenia na FB.