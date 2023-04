Zamykają most na Kurówce. Na kilka miesięcy

Most na Kurówce niedaleko miejscowego zalewu w tym tygodniu zostanie zamknięty dla ruchu. Według umowy z wykonawcą jego remontu, prace mają potrwać maksymalnie do połowy września. W tym czasie przeprawa zostanie częściowo rozebrana, a część jej elementów zostanie wymieniona. Nieznacznej zmianie ulegnie także jej konstrukcja, co spowoduje niewielkie poszerzenie jezdni.

Zdaniem wykonawcy zadania, remont mostu nie musi trwać do września. - Spodziewamy się, że prace na moście zakończą się szybciej. Możliwe, że potrwają 2-3 miesiące - mówi nam Bartłomiej Kępka, kierownik budowy ze spółki PBI Infrastruktura.

W tym czasie kierowcy korzystający z powiatowej drogi będą musieli korzystać z objazdów. W kierunku Kurowa przez Płonki i Olesin, w stronę Markuszowa np. przez Zabłocie. Proponowane trasy objazdów znajdą się na tymczasowym oznakowaniu przygotowanym zgodnie z przyjętą organizacją ruchu.

Remont mostu na Kurówce to część większego zadania, jakim jest przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej z Kurowa do Markuszowa. Pierwszy z nich to 380 metrów od ul. Wojska Polskiego w kierunku Wąwolnicy. Drugi to ponad 2,5 kilometra drogi powiatowej w Łanach. Koszt zadania to ponad 8,7 mln zł. Połowę tej sumy powiat puławski pozyskał z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Inwestycję finansowo wsparły także gminne samorządy Kurowa i Markuszowa.