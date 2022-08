Zderzenie czterech samochodów. Problemy z przejazdem drogą S12

Do zdarzenia doszło ok. godz. 13.30. Przy MOP-ie w Markuszowie najpierw zderzyły się dwa samochody. – Kilka minut po tym doszło do drugiego podobnego zdarzenia – mówi nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Zderzyły się kolejne dwa samochody.

W sumie cztery osoby zostały przewiezione do szpitala – w pierwszego zdarzenia – 3 i z drugiego – 1 osoba.

Jak informują drogowcy "służba utrzymania drogi S12s zabezpiecza miejsce zdarzenia, wyświetlono informację na TZT, wprowadzono objazd na węźle Kurów Wschód do m. Kurów i DW 874 do węzła Nałęczów" – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Utrudnienia mogą potrwać ok. 3 godzin.