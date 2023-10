Zebra i migające lampy pomogą pieszym na Skowieszyńskiej

Skowieszyńska na odcinku od skrzyżowania z Gościńczykiem do Zielonej, to jedna z ważniejszych dróg w Puławach. Jednojezdniowa droga przecinająca osiedle Mokradki stanowi alternatywny dojazd do centrum dla pojazdów jadących od strony Dęblina i Góry Puławskiej. Często korzystają z niej również kierowcy poruszający się pomiędzy os. Niwa, a Włostowicami.

Żeby przejść przez ten ruchliwy odcinek korzystając z istniejących zebr, piesi mieli dotychczas do wyboru dwie możliwości oddalone od siebie o prawie pół kilometra. Stąd prośby mieszkańców Mokradek i radnych miejskich o budowę nowego. Puławy w tym roku pozyskały na ten cel rządowe wsparcie, a kilka dni temu ogłoszono przetarg.

Co może być zaskakujące, nowe pasy z czujnikami ruchu i migającymi lampami nie pojawią się na środku opisywanego odcinka ulicy, a bliżej jego wschodniego krańca. Na wysokości łącznika w stronę ul. S. Kopecia. Jak tłumaczą urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich, taka lokalizacja pasów jest odpowiedzią na sugestie wnioskodawców oraz potrzeby pieszych.

Wykonawca przejścia powinien zostać wybrany jeszcze w tym miesiącu. Firma na namalowanie pasów, montaż oświetlenia reagującego na pieszych i tablic ostrzegawczych otrzyma 45 dni.