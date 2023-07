Róża z żółtym oczkiem najpiękniejsza. Pogoda im nie sprzyjała

W niedzielę mieszkańcy gminy Końskowola bawili się na Święcie Róż. Imprezę rozpoczęła msza w intencji producentów kwiatów, szkółkarzy i ogrodników. Po nabożeństwie rozstrzygnięto tradycyjny konkurs na najpiękniejszą różę tegorocznej wystawy. Decyzją jurorów pracujących pod przewodnictwem Anny Szpakowskiej, tytuł Złotej Róży trafił hodowcy z Młynek, który zgłosił kwiat o nazwie Farruca Courtyard.

- To bardzo ładna róża z charakterystycznym żółtym oczkiem, która pochodzi z Danii - mówi Andrzej Białek, zwycięzca konkursu. - W naszej rodzinie róże hodowane są od lat 70, kiedy zajmowali się tym moi rodzice. W tej pracy potrzebna jest wytrwałość, cierpliwość i dużo szczęścia. Sukcesy na wystawach to również skutek wielu lat doświadczenia, odpowiedniej pielęgnacji kwiatów. Trzeba mieć do nich po prostu dobrą rękę - tłumaczy nasz rozmówca.

Tytuł Srebrnej Róży otrzymała Persian Dawn wyhodowana przez Bożenę Ziebę, a dyplomem Brązowej Róży jurorzy nagrodzili kwiat o nazwie Maleica od Krzysztofa Kozaka. Wśród wyróżnionych znaleźli się również tacy hodowcy jak: Tomasz Krzyżanowski, Aneta i Łukasz Sułek, Tadeusz Pałka oraz firma Roza Sobieszek.

Jak twierdzą eksperci, w tym roku hodowla róż, ze względu na warunki pogodowe, nie była łatwa. Kwiatom nie sprzyjała zimna wiosna i niewielki poziom opadów w okresie bezpośrednio poprzedzającym konkurs. Tym większe słowa uznania należą się najlepszym hodowcom.

Podczas święta dla zgromadzonej na rynku publiczności wystąpiła m.in. Orkiestra Dęta Gminy Końskowola, chór "Pokolenie" oraz "Zespół Niespokojnych Stóp". Podobnie, jak przed rokiem, zatańczono również poloneza, które poprowadziły osoby przebrane za historyczne postaci związane z gminą. Goście mieli okazję także do zwiedzania Muzeum Tęczyńskich, zakupu produktów lokalnych, roślin, a także honorowego oddania krwi.