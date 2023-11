Zrób świąteczną paczkę seniorowi. Chorzy i samotni czekają

W żyrzyńskim DPS przebywa 30 seniorów. W większości to osoby przewlekle chore i niepełnosprawne, które z racji stanu zdrowia nie potrafią już samodzielnie funkcjonować. Wśród nich znajdują się również osoby samotne, dla których święta nie są najszczęśliwszym okresem w roku. Jedna z puławskich radnych chciałaby im ten czas umilić.

- Podczas świąt wszyscy chcemy dzielić się radością i dobrocią z innymi ludźmi. Dlatego zachęcam do wsparcia akcji "Świąteczna Paczka dla Seniora" skierowanej dla podopiecznych domu pomocy w Żyrzynie. Myślę, że nawet drobny upominek będzie dla nich miłym gestem - mówi Lilianna Jaworska, pomysłodawczyni i organizatorka zbiórki. - Sprawmy, żeby te święta Bożego Narodzenia były dla nich wyjątkowe - zachęca nasza rozmówczyni.

Jak pomóc? Sposobów jest kilka. Zainteresowani mogą przygotować np. kartę świąteczną z życzeniami dla seniorów, wykonać świąteczny stroik lub podarować upominek. Zgodnie z podpowiedziami pracowników DPS-u, mogą to być przykładowo: maszynki do golenia, żele pod prysznic, chusteczki nawilżane, poduszki, koce, odzież (skarpety, ciapy), krzyżówki, sudoku, kolorowanki, słodycze, herbata, miód i tym podobne.

Nie ma potrzeby zawożenia ich do Żyrzyna osobiście. W kilku miejscach w regionie ustawiono specjalne kosze, gdzie można zostawić prezenty dla seniorów. Znajdziemy je w Bibliotece Miejskiej w Puławach, Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Puławach, sklepie Stokrotka w Żyrzynie oraz Siłowni MłynFit w Garbowie. Dary można przekazywać w ten sposób do 17 grudnia. Wszystkie podarunki do seniorów trafią tuż przed świętami.

- Myślę, że takie inicjatywy to świetny pomysł. Paczki na pewno ucieszą naszych podopiecznych. My oczywiście dbamy o to, żeby niczego im nie brakowało, ale przed świętami, zwłaszcza dla osób samotnych, każdy taki gest jest bardzo ważny - ocenia Elżbieta Seredyn, dyrektor DPS-u w Żyrzynie.