Dzieci czekają na nowe przedszkole. Ale radni są na wojnie z wójt

Radny wylicza, że chodzi m.in. o płaski dach o powierzchni 1200 mkw. – Taki rodzaj pokrycia powoduje problemy. Dachy tego typu wymagają konserwacji co kilka lat, izolacje się odkształcają, są problemy z odśnieżaniem – wylicza radny.

Kolejny problem to wielkie okna od strony południowej, które są zdaniem radnego bardzo kosztowne. – Przede wszystkim pani wójt nie skonsultowała projektu z radą gminy. Został zapłacony w grudniu tamtego roku, a z nami zaczęła rozmawiać w styczniu. Przyszła i powiedziała, że to koncepcja. Okłamała nas, bo to był już projekt – dodaje Czerwiński.

Radny przekonuje, że zarówno on, jak i inni radni głosujący przeciw, tak naprawdę są za przedszkolem, ale nie w takiej formie. – Chcemy żeby to był budynek ładny, ale żeby nie trzeba było dokładać potem do niego dużych pieniędzy – mówi Czerwiński.

Zdaniem wójt Kąkolewnicy sprawa ma jednak kontekst polityczny. Ona sama jest w tej chwili bezpartyjna, ale kiedyś należała do PSL.

– Niektórzy przeciwnicy przedszkola mówią wprost, że jak przedszkole powstanie, to wygram kolejne wybory – uważa Anna Mróz.

– Wydaje mi się, że wójt za bardzo przesadza. My się nie zgadzamy tylko z niektórymi jej decyzjami, bo ich z nami nie konsultuje – odpowiada radny Czerwiński.

Co dalej? Gmina do 10 listopada miała podpisać umowę na budowę przedszkola.

– Firma deklaruje, że z dobrej woli jeszcze poczeka, ale nie da się czekać bez końca – mówi wójt. – Będę co sesję wrzucała tę sprawę – dodaje Anna Mróz. I przekonuje, że gdyby zmieniać projekt tak jak życzą sobie radni, to w tej chwili inwestycja byłaby jeszcze droższa.

– Przede wszystkim należy jak najszybciej ruszyć z inwestycją. Skoro znalazł się wykonawca, który chce to budować za określoną kwotę, to trzeba z tego korzystać – dodaje Mateusz Wernio z Kąkolewnicy.

– A jak radnych nie uda się przekonać, to będę interweniowała jeszcze wyżej – kończy wójt Mróz.