Kawiarnia na parterze. Pałac Potockich po remoncie ma tętnić życiem

Prace mają zakończyć się w 2023 roku. Miasto przystąpiło do remontu swojego najcenniejszego zabytku dzięki środkom zewnętrznym, głównie dużej unijnej dotacji – 21,5 mln zł i jeszcze 4 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Czy nam się ta inwestycja opłaci? Co planuje się w pałacu, tak by przynosiło to wymierne korzyści dla miasta? – dopytywała na ostatniej sesji radna Bożena Lecyk (Radzyń Moje Miasto). Przypomniała też, że roczne utrzymanie obiektu to wydatek 327 tys. zł. – To nadal będzie obciążeniem dla budżetu – uważa Lecyk.

Tymczasem, burmistrz Jerzy Rębek (PiS) nie wątpliwości, że pałac warto było „przywrócić do dawnej świetności”.

– To już jest wizytówka miasta. A przecież to perła rokoko nie tylko w skali Polski, ale i Europy – podkreśla Rębek. Wiadomo też, co znajdzie się w odnowionych wnętrzach obiektu. – Na parterze ulokowana będzie kawiarnia z odpowiednim zapleczem. Również w korpusie głównym wydzielimy siedzibę dla harcerzy i klubu seniora – wymienia burmistrz. Wprowadzą się tu też pracownie: plastyczna, modelarska oraz fotograficzna.

– Pewnym novum będzie studio nagrań – zapowiada Rębek. W pałacu pojawią się też sale wystawowe czy koncertowe. – Chcemy by to miejsce żyło i służyło wielkiej kulturze – tłumaczą władze.

Poza tym, w obiekcie nadal swoje siedziby będą miały szkoła muzyczna oraz archiwum państwowe. – Szkoła dobrze nam płaci, to 100 tys. zł rocznie–precyzuje burmistrz.

Jednak radna przypomina o pewnych obietnicach z przeszłości. – Politycy, którzy tu przyjeżdżali, mówili o powołaniu muzeum w pałacu. To byłoby pewnym odciążeniem finansowym – zauważa Bożena Lecyk.

Dokładnie w czerwcu 2020 roku, wicepremier Jacek Sasin zaproponował, by powołać tu Muzeum Kultury Sarmackiej. Zapewniał też, że prowadzi na ten temat rozmowy z ministrem kultury Piotrem Glińskim. – Inicjatywa w pierwszej kolejności należy jednak do lokalnego samorządu – odpowiedziało nam wówczas biuro prasowe resortu kultury.

Inwestycja obejmuje przebudowę wnętrz korpusu głównego pałacu. Odtworzone mają zostać na przykład zabytkowe sztukaterie oraz wymienione posadzki. W niektórych pomieszczeniach przywracane są zamurowane wcześniej przejścia w ścianach, otwory wentylacyjne, a także odtwarzane konchy. Z kolei dziedziniec wyłożony zostanie granitem.