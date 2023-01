Kobieta potrącona na przejściu trafiła do szpitala

– Ze wstępnych ustaleń policjantów radzyńskiej drogówki wynika, że kierująca Oplem, 52-letnia mieszkanka powiatu parczewskiego, potrąciła pieszą, która przechodziła przez jezdnie na oznakowanym przejściu dla pieszych – informuje podkomisarz Piotr Mucha. – W wyniku wypadku drogowego 68-letnia piesza, mieszkanka Radzynia Podlaskiego doznała obrażeń ciała i została przewieziona karetką pogotowia do szpitala.

Kierująca Oplem była trzeźwa.

–Zmrok, opady deszczu lub śniegu, a co za tym idzie śliska nawierzchnia to powód, dla którego powinniśmy szczególnie uważać na drodze. Piesi również zobligowani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i nie powinni wchodzić wprost przed nadjeżdżający pojazd. Do pieszych zwracamy się z prośbą o używanie elementów odblaskowych – dodaje podkomisarz Mucha.