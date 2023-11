Kradzież po radzyńsku. Wycięli dęby z cudzego lasu

Do incydentu doszło w lesie na terenie gminy Radzyń Podlaski. Pokrzywdzony zgłosił wycięcie dębów oraz brzozy, a straty oszacował na 2,5 tys. zł.

Radzyńscy policjanci szybko ustalili, że sprawców jest dwóch. – 36–latek i 59 –latek z Radzynia Podlaskiego zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy– zaznacza podkomisarz Piotr Mucha z radzyńskiej komendy. Mężczyznom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.