Kup pocztówkę, pomóż 7-letniej Ani. Dziewczynka nie chodzi

Porażenie u Ani Skubisz ma postać m.in. spastycznych nóg. Dziewczynka nie chodzi, a każda przerwa w rehabilitacji cofa ją w rozwoju. Ale dzięki ogromnej pracy rodziców i wielu rehabilitantów rok temu dziewczynka zaczęła samodzielnie siadać.

Poza tym, siedmiolatka ma też sprawne ręce, a z rodzicami rozmawia przez „mówik”, specjalne oprogramowanie. W tym roku powinna iść do pierwszej klasy, ale została odroczona. W dalszym rozwoju może jej pomóc wózek inwalidzki.

Aktywista z Radzynia Podlaskiego postanowił w nietypowy sposób wesprzeć jego zakup. Najpierw zorganizował warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkola „Kacperek”. – Wtedy powstały pocztówki z Radzynia Podlaskiego z okazji 555. urodzin miasta. To właśnie one będą rozsyłane z pozdrowieniami do wszystkich, którzy zechcą wesprzeć Anię i zbiórkę na jej wózek. Sprzęt kosztuje ponad 18 tys. złotych – precyzuje Jakub Jakubowski. Zachęca, by zrobić dziewczynce prezent pod choinkę.

Pod tym linkiem można wesprzeć zbiórkę. Cegiełką będą właśnie pocztówki od przedszkolaków.