Lubelskie. Bójka koło dyskoteki. Dwaj napastnicy zostali tymczasowo aresztowani

Do napaści doszło w połowie września br. – Dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał informację, że kilku mężczyzn pod jednym z lokali w Radzyniu Podlaskim kogoś bije – opisuje asp. Piotr Mucha, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. – Policjanci ustalili, że mieszkaniec gminy Kąkolewnica został zaatakowany przez grupę mężczyzn, którzy bili i kopali go po całym ciele. Sprawą zajęli się radzyńscy kryminalni. Mundurowi ustalili uczestników zdarzenia i zatrzymali trzech mężczyzn – mieszkańców Radzynia Podlaskiego i gminy Radzyń Podlaski w wieku 22, 27 i 28 lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu.

Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. – Prokurator Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji wobec 27-latka – podaje asp. Piotr Mucha.

Mężczyzna musi dwa razy w tygodniu stawiać się w jednostce policji. Ma też zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Natomiast dwaj pozostali sprawcy pobicia, decyzją radzyńskiego Sądu Rejonowego zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Za pobicie grozi kara do 3 lat więzienia.