Lubelskie. Mieszkańcy będą trzymać się za ręce

Atak na magazyn Caritas. Spłonęło 300 ton darów humanitarnych

Rosyjski ostrzał magazynu Caritas-Spes Ukraina we Lwowie zniszczył 300 ton materiałów i pojazdów humanitarnych. Budynek z całym wyposażeniem spłonął doszczętnie. Do zdarzenia doszło we wtorek 19 września około 5 rano