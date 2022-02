Lubelskie. Nie żyje pasażerka suzuki. Kierowca ranny

Do tej tragedii doszło w czwartek w miejscowości Biała. To powiat radzyński, przez który przebiega droga krajowa numer 63. Właśnie na tej trasie doszło do wypadku.

– Jak wstępnie ustalili policjanci z radzyńskiej drogówki, kierujący suzuki swift na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi do rowu i uderzył w drzewo – podaje policja.

Za kierownicą suzuki siedział 61-letni mieszkaniec gminy Ulan-Majorat. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

– Autem podróżowała również 58-latka, która wskutek odniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu – dodają mundurowi.