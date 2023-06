Muzeum Sarmacji w radzyńskim pałacu? Miasto chce realizować koncepcję Sasina

Samorząd w 2020 roku dostał rekordową unijną dotację na ten cel – 21,5 mln zł i jeszcze 4 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chociaż prace nadal trwają, to urzędnicy już chwalą się pomysłami na zagospodarowanie odnowionej przestrzeni. W centralnym korpusie ma powstać kilka stref, na przykład kawiarniana, muzealna, fotograficzna czy multimedialna. Swoje siedziby będą tu mieć archiwum czy szkoła muzyczna.

Okazuje się też, że w grze pozostaje pomysł powołania tu Muzeum Kultury Sarmackiej.

– Taką koncepcję zaprezentował wicepremier Jacek Sasin na uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie rewitalizacji tego miejsca – przypomina Anna Wasak, rzeczniczka ratusza. – To głęboko uzasadniona propozycja i stanowić będzie cel działań miasta. Jej realizacja będzie się odbywać etapami – zaznacza Wasak. Rzeczywiście, w czerwcu 2020 roku, wicepremier złożył taką obietnicę. – Obecnie przystępujemy z władzami miasta i województwa, w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim, do opracowania koncepcji tego muzeum. Odnowienie pałacu Potockich to tylko wstęp, musi być następny krok, który sprawi, że pałac będzie obiektem atrakcyjnym dla turystów z Polski i zagranicy – stwierdził wówczas Sasin.

Biuro prasowe resortu kultury odpowiada jednak, że inicjatywa w pierwszej kolejności należy do lokalnego samorządu.