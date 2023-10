Opel wypadł z jedni. Kierowca zmuszony do nagłego hamowania

Do zdarzenia doszło ok. godz. 7:30 na drodze krajowej nr 63. Z ustaleń policji wynika, że kierujący oplem corsą 49-latek z gminy Ulan-Majorat gwałtownie zahamował, co spowodowało utratę panowania nad pojazdem, a następnie kolizję z drzewem. Na miejce wezwano pogotowie, straż pożarną i policję. Poszkodowany mężczyzna był trzeźwy i przytomny. Z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala.

Z jego releacji wynika, że musiał gwałtownie hamować, by uniknąć zderzenia z ciężarówką, która zjechała na jego pas. Z kierowcą wskazanego samochodu chcą porozmawiać funkcjonariusze radzyńskiej komendy. Jego tożsamość na razie nie jest znana. Pomóc mundurowym mogą świadkowie dzisiejszej kolizji.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, jak informuje podkom. Piotr Mucha, proszone są kontakt z Komendą Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim osobiście bądź telefonicznie pod numerem 47 814 22 10 .