Pirat na motocyklu. W aplikacji nie zobaczył ostrzeżenia o kontroli

"Młodzież ubiera się nieprzyzwoicie". Radny widzi to na ulicach, a co ze szkołami?

Młodzież, a zwłaszcza dziewczęta ubierają się nieprzyzwoicie. Tak uważa radny Sławomir Potocki (Zjednoczona Prawica), który apeluje do urzędników, by dopilnowali tego, jak ubierają się uczniowie w miejskich szkołach. Ratusz tłumaczy, że prawo oświatowe odpowiednio to reguluje.