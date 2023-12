Po remoncie pałacu, czas na oranżerię

Kiedy mandarynka wywołuje łzy szczęścia. Warto pomagać

Młodzież już nie garnie się do wolontariatu tak, jak to było kiedyś. Ale jednak w Zamościu i powiecie zamojskim nadal jest bardzo wiele osób gotowych poświęcać swój czas, by pomagać innym. Nagrodzono ich i wyróżniono podczas piątkowej Zamojskiej Gali Wolontariatu.