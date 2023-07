Poprzedni wykonawca zostawił plac budowy. Kto dokończy remont pałacu?

Sporo do zrobienia jest jeszcze przy elewacji północnej obiektu i przy kominach. Pierwotny scenariusz zakładał, że Galeria Czystości z Piły dokończy to w czerwcu. Tak się jednak nie stało, bo firma w kwietniu porzuciła inwestycję. Urzędnicy zarzucili jej liczne błędy m.in. w technologii nanoszenia tynków. Ale na placu budowy atmosfera była dużo bardziej napięta, bo miało prawie dojść do rękoczynów. Z kolei, wykonawca przedstawiał inną argumentację, zarzucając m.in. inspektorowi nadzoru brak wymaganych prawem kompetencji.

Nie zmienia to faktu, że remont pałacu trzeba dokończyć i miasto ogłosiło właśnie kolejny przetarg. Z dokumentów wynika, że chodzi zarówno o roboty budowlane, jak i konserwatorskie przy elewacji i kominach, a także przy dekoracjach rzeźbiarskich. To m.in. ułożenie tynków oraz wymiana okien. Urzędnicy dołączyli też ekspertyzę sporządzoną przez ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia i Politechniki Lubelskiej.

– Wskazuje ona na szereg nieprawidłowości ze strony wykonawcy. Ciężko będzie obalić ustalenia fachowców – uważa burmistrz Jerzy Rębek (PiS). Według ustaleń specjalistów z Politechniki Lubelskiej na fragmentach elewacji północnej tynki są odspojone. To może skutkować ich odpadaniem.

– W ekspertyzie możemy też przeczytać, że słabe zespolenie z podłożem warstwy tynku wierzchniego oraz jego rozwarstwienie jest wynikiem błędów w technice nanoszenia zaprawy bądź jest efektem realizacji prac w niewłaściwych warunkach–przytacza Rębek. Z kolei, elementy rzeźb miały nie zostać doczyszczone.

Miasto czeka na oferty do 18 lipca. Nowy wykonawca będzie miał czas do końca listopada, by przeprowadzić remont.

To największy zabytek miasta, a prowadzone właśnie prace są historyczne, bo samorząd w 2021 roku pozyskał na ten cel 21, 5 mln zł unijnego dofinansowania. Głównym wykonawcą jest lubelska firma Lubren. Burmistrz ma już pomysły, jak zagospodarować odnowioną przestrzeń. W centralnym korpusie ma powstać kilka stref, na przykład kawiarniana, muzealna, fotograficzna czy multimedialna.