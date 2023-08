Ekspres do kawy, toster i grill. To lista zakupów do pałacu

Remont tego największego zabytku miasta jeszcze trwa, ale urzędnicy już pomyśleli o jego zagospodarowaniu. W odnowionych wnętrzach mają się znaleźć m.in. kawiarnia, studio filmowe czy pracownia fotograficzna. Ale wszystko trzeba urządzić, dlatego ratusz rozpisał 40–stronicowe zamówienie na dostawę różnych sprzętów czy mebli. Na przykład do kawiarni potrzeba ekspresu do kawy i innych akcesoriów baristy, ale również grilla, tostera czy specjalnego pieca.

„Piec w prowadzonej kawiarni będzie służył, między innymi, do pieczenia, gotowania na parze, smażenia, blanszowania, odgrzewania i regeneracji różnego rodzaju dać lub potraw” – czytamy w dokumentach zamówienia. Do tego zamrażarki oraz zmywarki.

Do pracowni i galerii fotograficznej trzeba dostarczyć komputery, drukarki, oprogramowania do obróbki zdjęć, projektory czy lampy błyskowe. Na liście znalazł się też zestaw do fotografii bezcieniowej oraz produktywnej.

Podobnie w przypadku studia filmowego. Poszukiwany jest głównie specjalistyczny sprzęt, m.in. kamery oraz aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo, a także greenbox.

Wpłynęło 10 ofert od zainteresowanych firm, ale urzędnicy jeszcze nie wyłonili wykonawców. Wiadomo jedynie, że miasto chce na całe to wyposażenie przeznaczyć ok 445 tys. zł.

Docelowo, kawiarnia znajdzie się na parterze pałacu. W korpusie głównym obiektu swoją siedzibę będą też mieli harcerze i klub seniora. Pojawią się tu również sale wystawowe czy koncertowe. – Chcemy by to miejsce żyło i służyło wielkiej kulturze – podkreśla burmistrz Jerzy Rębek (PiS).

Poza tym, w obiekcie nadal swoje siedziby będą miały szkoła muzyczna oraz archiwum państwowe. Pałac to największy zabytek miasta, a prowadzone właśnie prace są historyczne, bo samorząd w 2021 roku pozyskał na ten cel 21, 5 mln zł unijnego dofinansowania. – Podjąłem rozmowy z urzędem marszałkowskim w sprawie dodatkowych środków. Istnieje szansa, choć sprawa nie jest przesądzona – przyznał niedawno burmistrz. Remont ma się zakończyć do końca tego roku.