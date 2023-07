Tylko jedna rodzina zastępcza w powiecie. Pieniądze uciekają do innych samorządów

– Dane są niepokojące, bo poza naszym powiatem w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 27 dzieci z naszego terenu. Z tego tytułu samorząd powiatu musiał zapłacić 430 tys. zł w ubiegłym roku. A w domach dziecka jest 9 podopiecznych i to kolejne 653 tys. zł. Łącznie wydaliśmy ponad 1 mln zł– podlicza radny Jakub Jakubowski (Nasz Powiat). Jego zdaniem, urzędnicy powinni bardziej promować tę formę pieczy zastępczej.

– Tymczasem, w powiecie funkcjonuje tylko 1 zawodowa rodzina zastępcza. Nie kładzie się nacisku na poszukiwanie tych rodzin– uważa Jakubowski. Poza tym, radny widzi pewne dysproporcje. – My płacimy 16 tys. zł za jedno dziecko, które przebywa poza powiatem, tymczasem, nasz samorząd dostaje 11 tys. zł, gdy taki podopieczny trafia do placówek na naszym terenie – nie rozumie Jakubowski.

Urzędnicy tłumaczą, że problem braku chętnych rodzin do pełnienia takiej roli nie dotyczy tylko powiatu radzyńskiego.

– Nie ma kandydatów. A trend jest taki by dzieci umieszczać właśnie w rodzinach, a nie placówkach – zauważa Grzegorz Karczewski, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny.– Jeśli zaś chodzi o dysproporcje w kosztach, to większość dzieci z powiatu trafia do placówek specjalistycznych, bo to na przykład osoby niepełnosprawne, które wymagają specjalnego wsparcia. A wtedy koszty są większe– zaznacza Karczewski. –My na swoim terenie takich placówek po prostu nie mamy–dodaje jeszcze kierownik PCPR. Jednocześnie zaprasza radnego do współpracy. – Jeśli pan Jakubowski ma pomysł, jak pozyskać kandydatów na rodziców zastępczych, to jesteśmy otwarci – przyznaje.