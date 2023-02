Wczesny ranek i promil alkoholu w organizmie 19-latki

Do zdarzenia doszło w sobotę w Paszkach Dużych (powiat radzyński). – 19–latka kierowała samochodem Peugeot, nagle straciła ponownie nad autem, zjechała do rowu, a następnie dachowała–relacjonuje podkomisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji. 19–latka trafiła do szpitala.

– Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie kobiety niemal promil alkoholu w organizmie– zaznacza podkomisarz Mucha.

19–latce grozi teraz do 2 lat pozbawienia wolności. –Musi się również liczyć ze świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych, a także orzeczeniem przez sąd zakazu kierowania pojazdami na minimum 3 lata– dodaje policjant.