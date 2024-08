Przygotowania do budowy S19. Burmistrz Radzynia nie zgadza się na ruch przez miasto

Cała ekspresówka S19 w województwie lubelskim, czyli element międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia, osiągnie długość 190 km. Obecnie 18-kilometrowy odcinek od początku obwodnicy Radzynia Podlaskiego do Kocka oczekuję na decyzję ZRID, którą wydaje wojewoda lubelski. Dokument da drogowcom zielone światło na roboty w terenie. Ale przygotowania do inwestycji już trwają.

- Miałem spotkanie z inspektorem odpowiedzialnym za budowę fragmentu Via Carpatii, który pobiegnie wokół miasta. Dostaliśmy zapytanie, czy w przypadku rozpoczęcia prac, ruch z drogi krajowej numer 63 może być puszczony przez Radzyń Podlaski - relacjonuje burmistrz miasta, Jakub Jakubowski. Za ten odcinek odpowiada firma Polaqua. – Wiadomo, że to oznaczałoby ruch, również ciężkich pojazdów świeżo wyremontowaną ulicą Wyszyńskiego. Konsultowałem to z urzędnikami i stwierdziliśmy, że nie możemy na to pozwolić – przyznaje Jakubowski.

Wykonawca będzie musiał skorzystać z alternatywnego rozwiązania. - Czyli wybudować inne drogi dojazdowe- zaznacza burmistrz. Najprawdopodobniej, roboty na tym odcinku ruszą wiosną przyszłego roku.

- Procedowanie decyzji ZRID jest w toku i w tym czasie wykonawcy uzgadniają z zarządcami dróg ewentualne objazdy. Obowiązkiem firmy jest zapewnienie jak najdogodniejszych objazdów - tłumaczy z kolei Małgorzata Pawelec – Buras, rzeczniczka oddziału GDDKiA w Kielcach, który nadzoruje inwestycję. - Warto też pamiętać, że przed każdą taką budową, wykonawca robi inwentaryzację dróg którymi prowadzone są objazdy. I po zakończeniu inwestycji to powtarza. W razie ewentualnych zniszczeń, przywraca właściwy stan drogi – zaznacza rzeczniczka.

Dwujezdniowa ekspresówka ma być poprowadzona śladem istniejącej drogi krajowej nr 19. W planach jest budowa dwujezdniowej obwodnicy Radzynia i dwóch węzłów, m.in. właśnie na skrzyżowaniu z DK 63. To zadanie za ponad 620 mln zł.