Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Wpadł na nieoznakowany radiowóz

To był pracowity weekend dla policjantów z radzyńskiej drogówki. W piątek funkcjonariusze zarejestrowali jazdę 32-letniego mieszkańca Białej podlaskiej, który jechał z prędkością 103 km/h. Na drugi dzień zatrzymali kierowcę BMW, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością ponad 100 km/h.

– Niedziela również okazała się pracowita dla policjantów ruchu drogowego. W tym dniu mundurowi ujawnili również 3 kierujących, którzy poruszali się z nadmierną prędkością. Rekordzistą okazał się 67-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, który podróżował motocyklem z prędkością 134 km/h. Wykroczenie zostało ujawnione przez mundurowych w Radzyniu Podlaskim na ulicy Wisznickiej. Motocyklista został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi – relacjonuje podkomisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.

To jednak nie koniec. Tego samego dnia (niedziela 5 maja) policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu ciężarowego.

– 31-letni obywatel Białorusi wyprzedził nieoznakowany radiowóz na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Zawodowy kierowca za to wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych – informuje Mucha.

Policja przypomina, że jeśli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy prędkość o ponad 50 km/h traci prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli pomimo zakazu zostanie złapany na kierowaniu pojazdem, okres ten wydłużony zostaje do 6 miesięcy. Jeśli zrobi to ponownie, starosta cofa uprawnienia do prowadzenia pojazdów.