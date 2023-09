Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

W minioną środę oficer dyżurny radzyńskiej komendy został powiadomiony o awanturze w jednym z domów na terenie gminy Kąkolewnica. Na miejsce skierowany został patrol Policji, który potwierdził zgłoszenie. Okazało się, że 34-latek wszczął awanturę w trakcie, której pobił swoją matkę. Jak ustalili policjanci mężczyzna od kilku miesięcy będąc pod działaniem alkoholu znęcał się nad swoją matką wyzywając ją słowami wulgarnymi, poniżał, szarpał, popychał, a także zmuszał do kupowania alkoholu. Jego agresja w stosunku do kobiety przybierała na sile i dochodziło do sytuacji, w których 34-latek zadawał uderzenia rękoma kobiecie.

34-latek został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany i usłyszał zarzuty znęcania się nad matką. Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego Sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec sprawcy przemocy domowej tymczasowy areszt. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.

Zgodnie z Kodeksem Karnym znęcanie się sankcjonowane jest karą do 5 lat więzienia.