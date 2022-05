Program TV 27-29 maja 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 27 maja:



Salto, reż. Tadeusz Konwicki, TVP Kultura, godz. 16.10



Niezwykle klimatyczny psychologiczny dramat Tadeusza Konwickiego ze Zbigniewem Cybulskim w roli tajemniczego mężczyzny, który pojawił się w prowincjonalnym miasteczku. Bohater przedstawia mieszkańcom różne wersje swojego życia. W obsadzie znaleźli się także m.in. Andrzej Łapicki i Gustaw Holoubek.



Wpadka, reż. Judd Apatow, TVN Siedem, godz. 20.30



Ambitna Alison i nieporadny życiowo Ben spędzają ze sobą noc, która kończy się nieplanowaną ciążą. Chociaż dzieli ich wszystko, postanowią się związać dla dobra dziecka. Zabawna komedia Judda Apatowa z Sethem Rogenem i Paulem Ruddem w rolach głównych.



Countdown, reż. Justin Dec, TVP 1, godz. 22.15



Ruth wraz z grupą przyjaciół w ramach żartu ściąga na smartfon tajemniczą aplikację, która ma przewidywać datę śmierci użytkownika. Thriller grozy odwołujący się do tematyki nowych technologii.



Sobota, 28 maja:



Bodyguard, reż. Mick Jackson, TVN, godz. 20.05



Kultowe kino sensacyjne z Kevinem Costnerem i Whitney Houston. Frank Farmer dostaje zlecenie ochrony prześladowanej anonimowymi pogróżkami piosenkarki Rachell Marron. Mimo początkowej niechęci rodzi się między nimi uczucie.



Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły, reż. Gore Verbinski, Polsat, godz. 21.10



Film, który w 2003 roku zapoczątkował całą serię filmów przygodowych o losach pirata Jacka Sparrowa. W pierwszej części grany przez Johnny'ego Deppa bohater sprzymierza się z kowalem Willem Turnerem, który pragnie odzyskać swoją miłość - porwaną córkę gubernatora. Brawurowo przedstawiona rozrywka z galerią barwnych postaci.



Terminator, reż. John Cameron, TV Puls, godz. 21.50



Jeden z najsłynniejszych filmów science-fiction wszech czasów. Planowany jako kino klasy B odniósł niesamowity sukces i doczekał się licznych wysokobudżetowych kontynuacji. Elektroniczny morderca zostaje wysłany z przyszłości do roku 1984, by zabić matkę przyszłego lidera rewolucji. W ślad za nim rusza Kyle Reese, który ma chronić kobietę. Niezapomniane występy Arnolda Schwarzeneggera, Lindy Hamilton i Michaela Biehna, elektryzująca muzyka i mnóstwo pełnokrwistej akcji.



Niedziela, 29 maja:



Niesamowity Spider-Man, reż. Marc Webb, Polsat, godz. 14.50



Drugie po 2000 roku hollywoodzkie podejście do postaci Spider-Mana. Tym razem w tę popularną postać rodem z komiksów wcielił się Andrew Garfield, który powrócił do tej roli jeszcze dwukrotnie: w kolejnym filmie z serii oraz - gościnnie - w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku. Bohater wraz ze swoją dziewczyną Gwen Stacy szukają sposobu, aby pokonać doktora Curta Connorsa, który stał się zmutowanym Jaszczurem. W obsadzie znaleźli się także Emma Stone i Rhys Ifans.



Szybcy i wściekli 7, reż. James Wan, TVN Siedem, godz. 20



Kolejna odsłona przygód pakujących się w kłopoty kierowców. Tym razem Toretto i jego ekipa mierzą się z pałającym żądzą krwi najemnikiem Deckardem Shawem. W filmie po raz ostatni wystąpił związany z serią od początku, tragicznie zmarły Paul Walker.



Warcraft: Początek, reż. Duncan Jones, TVN, godz. 20.05



Filmowa adaptacja kultowej gry komputerowej. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym świecie Azeroth, którego spokój zostaje zaburzony miażdżącym atakiem Orków, którzy przeczuwają, że ich cywilizacja dobiega końca. Dochodzi do brutalnego starcia pomiędzy obiema armiami - ludzi i Orków. Widowisko fantasy z udziałem Travisa Fimmela, Pauli Patton i Bena Fostera.