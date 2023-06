Program TV: Filmowy weekend 23-25 czerwca. Co warto zobaczyć?

Piątek, 23 czerwca:



Człowiek ze stali, reż. Zack Snyder, TVN, godz. 20



Zrealizowana 10 lat temu, jak dotąd najnowsza, filmowa opowieść o losach bodaj najsłynniejszego komiksowego bohatera - Supermana. Film ukazuje losy Clarka Kenta odkąd jako niemowlę został wysłany na Ziemię z ulegającej zagładzie planety Krypton. Produkcja zapoczątkowała projekt Kinowego Uniwersum DC, w którym pojawili się także inni słynni bohaterowie, jednak sama inicjatywa została chłodno przyjęta przez widzów i krytyków, a planowana kontynuacja "Człowieka ze stali" z Henrym Cavillem w roli tytułowej nigdy nie powstała.



Tożsamość zdrajcy, reż. Michael Apted, TPV 2, godz. 22.55



Noomi Rapace i Toni Collete w angażującym thrillerze szpiegowskim. Londyn ma stać się celem ataku biologicznego. Tylko agentka CIA z pomocą tajemniczego szpiega MI5 może rozwiązać sytuację i powstrzymać terrorystów. Na ekranie brylują także Orlando Bloom i John Malkovich.



Podziemny krąg, reż. David Fincher, TVP Kultura, godz. 23.30



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Wkrótce bohaterowie organizują tytułowy krąg, czyli potajemne zamknięte walki na pięści. Kultowy film Davida Finchera z Edwardem Nortonem i Bradem Pittem w rolach głównych. To adaptacja powieści Chucka Palahniuka.



Sobota, 24 czerwca:



Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka, reż. Gore Verbinski, Polsat, godz. 20



Johnny Depp w drugiej odsłonie przygód Jacka Sparrowa. Bohater musi spłacić dług zaciągnięty wobec kapitana Latającego Holendra. Uniknie śmierci, gdy znajdzie i zniszczy serce Davy'ego Jonesa ukryte w Skrzyni Umarlaka. Przygodowe widowisko w gwiazdorskiej obsadzie.



Skyfall, reż. Sam Mendes, TVP 1, godz. 21.30



Jedna z ostatnich w ostatnim czasie odsłon przygód Jamesa Bonda. W "Skyfall" lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu. Doskonała rozrywka dla miłośników serii z genialnym Javierem Bardemem w roli czarnego charakteru.



Minionki, reż. Kyle Balda, Pierre Coffin, TVN, godz. 20



Kolejna część przygód żółtych Minionków. Tym razem dzieci mogą odkryć historię tytułowych bohaterów, które od zarania dziejów służyły najgorszym złoczyńcom. Po stracie ostatniego przywódcy, Kevin, Stuart i Bob - wyruszają na desperackie poszukiwanie nowego szefa.



Niedziela, 25 czerwca:



Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski, reż. Kelly Asbury, Polsat, godz. 11.45



Kolejna odsłona animowanych przygód Smerfów. Tym razem Smerfetka wraz z kilkoma przyjaciółmi wyrusza na wyprawę aby dowiedzieć się, czemu jest jedyną dziewczyną w wiosce. Każdy ich krok śledzi jednak zły Gargamel.



Gentleman z rewolwerem, reż. David Lowery, TVP Kultura, godz. 20



Historia czarującego złodzieja, który wcale nie miał ochoty na to, żeby przejść na emeryturę, z więzienia uciekał 30 razy, a rabując banki nigdy nie zapominał o byciu gentlemanem. Film zgromadził świetną obsadę tworzoną przez legendy kina: Roberta Redforda, Sissy Spacek, Danny'ego Clovera czy Tom Waitsa.



Boss, reż. Brad Furman, TVP 2, godz. 21.45



Ostatnia dekada przyniosła wiele różnorodnych produkcji dotyczących postaci Pablo Escobara. Od świetnie przyjętego serialu "Narcos" przez produkcje biograficzne z udziałem Benicio del Toro czy Javiera Bardema. "Boss" to jeszcze jedno spojrzenie na temat, tym razem z perspektywy amerykańskiego agenta, który pod przykrywką skorumpowanego biznesmena usiłuje rozpracować organizację przestępczą Pablo Escobara. Warto jednak dodać, że sam Escobar się w filmie nie pojawia. Wspomnianego agenta zagrał Bryan Cranston.