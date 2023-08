Ile zarabiają ryccy samorządowcy? Starosta na czele

Nasz ranking zamożności samorządowców piastujących najwyższe funkcje w gminach powiatu ryckiego oraz ryckim starostwie rozpoczyna Dariusz Szczygielski. Starosta w zeszłym roku osiągnął prawie 274 tys. zł dochodu, z czego blisko 24,5 tys. zł to suma z umowy o dzieło. Dodatkowe ponad 1,3 tys. zł wygenerowało prowadzone przez samorządowca gospodarstwo rolne.

Drugie miejsce pod względem łącznej wysokości dochodu w 2022 roku zajęła burmistrz Dęblina, Beata Siedlecka, która poza dość wysokim wynagrodzeniem, korzysta z wpływów z tytułu najmu lokalu. W zeszłym roku było to prawie 33 tys. zł. Dodatkowy dochód osiągnął również wójt gminy Nowodwór, Ryszard Piotrowski. Jego prawie 16 hektarowe gospodarstwo wygenerowało 20 tys. zł, co po doliczeniu do uposażenia wójta, wywindowało go na trzecie miejsce w tym zestawieniu.

W osobnej tabelce porównaliśmy dochody ze stosunku pracy, czyli pieniądze, jakie ryccy samorządowcy otrzymują ze środków publicznych w swoich urzędach. Na czele ponownie znalazł się starosta Szczygielski, którego utrzymanie kosztuje podatników niecałe 248 tys. zł rocznie, czyli sporo ponad 20 tys. zł miesięcznie. Drugim najlepiej opłacanym włodarzem jest burmistrz Dęblina, Jarosław Żaczek, który o 2,2 tys. zł wyprzedza Beatę Siedlecką. Obydwoje zarabiają ponad 230 tys. zł rocznie.

Spośród wójtów, którzy opublikowali swoje oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, najniższe uposażenie otrzymuje zarządzająca gminą Ułęż, Barbara Pawlak. Pani wójt, jako jedyna w tym gronie, uzyskała dochody poniżej granicy 200 tys. zł w skali roku. Niewiadomą pozostają dane z Kłoczewa. Sekretarz tej gminy, Grażyna Pyl, zapewniła nas, że wójt Zenon Stefanowski swoje oświadczenie majątkowe złożył w terminie, ale nie zostało ono dotychczas opublikowane w biuletynie. - Zgłoszę potrzebę uzupełnienia tych danych - zapowiedziała nasza rozmówczyni.