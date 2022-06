Lubelskie. Maszyna urwała rolnikowi rękę. Przeszedł jeszcze kilometr szukając pomocy

Do wypadku doszło w sobotę w miejscowości Zielonka w powiecie ryckim. Na polu pracował 60-letni mężczyzna. ­– Podczas wykonywanych prac polowych z użyciem belownicy do siana, mężczyzna chciał usunąć z niej usterkę. W tym czasie pośliznął się i włożył prawą rękę do maszyny co spowodowało jej urwanie – informuje policja.

Dodaje, że zaraz po zdarzeniu mężczyzna poszedł szukać pomocy i po przejściu około kilometra dotarł do najbliższych zabudowań.

Mieszkańcy powiadomili służby ratunkowe, a 60-latek został przetransportowany do szpitala. – Natomiast obecni na miejscu zdarzenia strażacy z PSP w Rykach zabezpieczyli urwaną kończynę i przekazali ją drugiej załodze karetki pogotowia – dodaje policja.