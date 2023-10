Ma być lepiej między Dęblinem a Moszczanką. Jest plan na rozbudowę krajówki

Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wojewodza wydał tzw. ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Teraz można już myśleć o ogłoszeniu przetargu, a później wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy.

Ten ostatni element jest planowany na drugą połowę 2024 roku, więc zanim budowa ruszy i ostatecznie się zakończy, minie jeszcze sporo czasu.

Na odcinku o długości ok. 8 kilometrów ma się za jakiś czas jeździć dużo lepiej.

– Trasa od mostu na Wiśle do wiaduktu nad linią kolejową oraz od wylotu z Dęblina do Moszczanki gruntownie się zmieni. Zostanie dostosowana do parametrów technicznych i standardów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) – podaje w komunikacie GDDKiA.

W planach jest m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni tak, by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś. Poza tym zostaną przebudowane skrzyżowania, a na połączeniu DK48 (ul. 15 P.P. Wilków) z ul. Stężycką w Dęblinie planowane jest rondo.