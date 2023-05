Lubelskie. Radny, były policjant i członek PiS zatrzymany przez policję za jazdę po pijanemu

Dochodziła godz. 19, kiedy jeden z kierowców jadących przez centrum Dęblina dostrzegł niepewny styl jazdy jednego z innych uczestników ruchu. Mężczyzna postanowił zadzwonić na numer alarmowy, zgłaszając podejrzenie, że osoba siedząca za kierownicą chryslera może być nietrzeźwa. Obywatel postanowił do czasu przyjazdu policji podążać za samochodem. Ten ostatecznie wjechał na parking przy ul. Niepodległości i tam się zatrzymał. Po chwili na miejscu był już patrol drogówki.

- Mogę potwierdzić, że w środę ok. godz. 18:50 zatrzymaliśmy do kontroli kierowcę chryslera, mieszkańca powiatu ryckiego. Badanie trzeźwości wykazało, że miał on 1,42 mg/l alkoholu w organizmie, czyli prawie 3 promile - informuje asp. szt. Agnieszka Marchlak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Rykach. - Mężczyźnie zostało zabrane prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów - dodaje.

Sprawą wiceprzewodniczącego rady miejskiej zajmie się Sąd Rejonowy w Rykach. Na razie podejrzany czeka na przesłuchanie, które ze względu na jego stan upojenia alkoholowego, nie było dotąd możliwe.

Leopold Ś. to radny z klubu "Dęblin na plus" burmistrz miasta, Beaty Siedleckiej. W ostatnich wyborach samorządowych otrzymał 285 głosów. Jako jeden z nielicznych radnych należy do partii politycznej - Prawa i Sprawiedliwości. To ostatnie wkrótce może się zmienić.