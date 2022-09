Selfie z premierem. Czyli Mateusz Morawiecki jedzie do Ryk

Krzesełek na sali gimnastycznej jest ok. 130. Na każdym Polska flaga. Żeby goście mogli machać entuzjastycznie witając premiera. Lada moment do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach ma wejść szef rządu. Wiele krzesełek jeszcze jest pustych, a z głośników leci muzyka. Trzeba jakoś zabić czas, bo już wiadomo, że Morawiecki spóźni się przynajmniej 45 minut.

W sobotę najpierw był w PZL Świdnik, a na godzinę 17 było zaplanowane spotkanie w Rykach.

- Co tak mało? - mówi pan Andrzej gdy wchodzi na salę. - Gdzie są ludzie? Gdzie nasi? - pyta sam siebie.

Spodziewał się tłumów. Ok. 10-tysiecznymi Rykami od lat rządzi Jarosław Żaczek. Kiedyś był posłem PiS, ale rzucił Sejm dla Ryk.

- To tu pan premier wygra wybory. Nie w Lublinie i nie w Warszawie. PiS wygra wyboru dzięki nam. Dzięki takim miastom - uważa Pan Andrzej.

Na godzinę przed planowanym spotkaniem ludzie zbierają się pod bramą do szkoły. Jeszcze zamknięta i policja nikogo nie wpuszcza. Pierwszą osobą która przekroczy bramę będzie burmistrz.

- To się zrobiło wydarzenie. Tu pięć radiowozów. Tam kolejne. Ulica zamknięta. Tyle policji nigdy tu nie było. Normalnie to koleś może się wysikać na środku ulicy i nic - narzeka pan Piotr. Na spotkanie z premierem nie idzie.

Idzie za to 84-letni pan Bolesław. - Najlepszy premierem. Nigdy nie było mi tak dobrze, jak teraz. Nigdy. Bardzo dobrze PiS rządzi. Tylko te przeszkody - ocenia.

- Wojna - wtrąca się pani stojąca obok.

- I PO. I lewica - uzupełnia mężczyzna.

Pan Bolesław mieszka obok szkoły. Ubrał się za lekko i chce się przebrać w domu. Liczył że nie będzie musiał stać na dworze. - Jak była Szydło to wszystko było normalnie. Bez policji. W parku była - opowiada.

Ale Morawiecki i tak jest lepszym premierem. Jak mówią mieszkańcy ryk, Szydło była dobra, ale Morawiecki jest lepszy.

Tak dobry, że spotkania nie trzeba było specjalnie reklamować. Ludzie dowiedzieli się o nim z Facebooka lub pocztą pantoflową. - Wszyscy to spotkanie zorganizowaliśmy. Pan prezes jest dziś w Oleśnicy, premier w Świdniku i Rykach. Pan Prezes obiecał, że będzie w 100 miejscach w Polsce. Pan premier obiecał, że postara się dojechać w wiele miejsc. Sam też będę organizować spotkania w gminach - mówi Sławomir Skwarek poseł PiS z Łukowa. To daleko od Ryk, ale parlamentarzysta dostał niedawno powiat rycki "pod opiekę".

Zapewnia że nikogo na spotkanie nie przywiózł. Nie ma wokół szkoły żadnych autokarów. - Ale oczywiście się mobilizujmy - przyznaje polityk.

- U nas nikogo nie trzeba zachęcać - mówi pani Elżbieta z koła gospodyń z Zalesia. Ubrane w stroje ludowe panie siedzą za niewielką sceną dla premiera. - Będziemy też występować. Stąd te stroje. Na specjalne okazje - wyznaje.

Na sali są w większości osoby w średnim wieku lub starsza. Młodych niewiele. Ale jet Szymon. Na oko 13 lat. Przyszedł z kolegami. - no zobaczyć. Może uda się selfie z premierem zrobić - mówi chłopak.

Panie z Zalesia śpiewają gdy wszyscy czekają na premiera. Coraz więcej krzesełek jest zajętych. W końcu wchodzi Mateusz Morawiecki. Kiedy przemawia, mówi o Donaldzie Tusku "premierze polskiej biedy".- Pamiętajmy to - historycznie wysokie bezrobocie w drugiej dekadzie XXI wieku, ponad 2,3 mln osób. Dziś w trudnym, kryzysowym czasie mamy spadek bezrobocia. Tak polską gospodarkę prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, a porównajmy czasy minione, kiedyś się mówiło czasy słusznie minione, chyba można tak samo powiedzieć o czasach Tuska - czasy słusznie minione, czasy słusznie minionej biedy – przekonywał Morawiecki.

Wylicza za to rządowe tarcze osłonowe i dodatki. Mówi też drożejącym prądzie. - To obietnica nasza, zobowiązanie, a wiecie że jesteśmy wiarygodni, po 1 stycznia – wbrew planom spółek energetycznych – cena energii elektrycznej dla was, dla polskich rodzin, dla wszystkich Polaków będzie zamrożona. Nie będzie podwyżki ceny energii elektrycznej. Do zużycia w wysokości 2000 kWh rocznie – mówił szef rządu.

Dodał, że dla dużych rodzin to limit 2600 kWh, a dodatkową zachętą do oszczędzania będą niższe rachunki o 10 proc. Pod warunkiem że w 2023 r. ktoś zużyje mniej prądu niż w 2022 roku.

Mówił też o wielkich inwestycjach, ale też o mniejszych jak kupno rezonansu dla szpitala w Rykach. - To jest Polska lokalna. Polska równych szans - przemawiał szef rządu

Otrzymał owacje na stojąco.

Przed szkołą, po drugiej stronie ulicy stał młody człowiek. Miał tekturową tablicę z napisem "spieprzaj dziadu". - jestem jeden. Takie spotkania zapowiadają późno i trudno jest się zmobilizować - mówił i tłumaczył, że protestuje nie przeciwko premierowi ale całej polityce PiS. - za kłamstwa o Smoleńsku, za zakaz aborcji... - zaczyna wyliczać.