Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Zginęły 2 osoby

Po godz. 22 na skrzyżowaniu w miejscowości Białki Górne zderzyły się dwa samochody.

Kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy volkswagena golfa jadącemu drogą krajową i w ten sposób doprowadził do zderzenia. Oplem podróżowało 5 osób. 2 z nich zginęły na miejscu.

Nieprzytomny kierowca golfa został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Pozostali również trafili do szpitali. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać pasażerów.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala teraz okoliczności wypadku.