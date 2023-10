Wojsko chce do Sobieszyna. Saperzy, logistycy i artylerzyści

Złodzieje zatrzymani. Mogą trafić do więzienia na 10 lat

Włamywali się do maszyn rolniczych, budowlanych i drogowych, by kraść urządzenia elektryczne oraz olej napędowy. Dwaj mężczyźni, 20- i 30-latek, zostali już zatrzymani przez policjantów z tomaszowskiej komendy i staną przed sądem. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.