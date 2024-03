25 lat minęło jak jeden dzień. Świdnicka halówka pomagała Mikołajowi

Wydarzenie miało wymiar jubileuszowy, podczas którego zbierano datki na leczenie i terapię 9-letniego Mikołaja Capała ze Świdnika.

– Kiedy w 1999 roku zaczynaliśmy pierwszą edycję rozgrywek nawet w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że liga stanie się tak popularna i przetrwa aż do dziś. Świdnicka halówka to dla mnie fenomen naszych czasów. To coś więcej niż tylko tylko liga. To prawdziwa społeczność, która przez te ćwieć wieku stała się integralną częścią funkcjonowania naszego miasta. 25 lat to kawał historii. Historii, którą stworzyło blisko cztery tysiące futbolistów amatorów czynnie uczestniczących nie tylko w sportowej rywalizacji, ale także przede wszystkim wspaniałej zabawie. Im wszystkim za wszelkie halówkowe emocje z całego serca dziękuję – przyznał Jacek Kosierb główny organizator ligi, prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu w Świdniku.

Event na sportowo uczcił 25-lecie halowych rozgrywek w Świdniku. Na boisku w różnych kategoriach wystąpiło aż 18 drużyn. Licznie zgromadzeni kibice mieli dodatkową atrakcję obejrzeć i posłuchać na żywo gwiazdy disco polo, m. in. Piotra Wójcika z zespołu Solaria, z największym przebojem „Szmaragdy i diamenty”. Fantastycznym pomysłem okazał się „mecz retro” pomiędzy Media Team, a Zakładem Remontowym, czyli drużynami, które 25 lat temu były pionierami świdnickiej halówki.

– Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim drużynom, które wystąpiły w turnieju charytatywnym i meczach pokazowych. Jestem bardzo wdzięczny Januszowi Chomontkowi, mistrzowi żonglerki, który już zapowiedział, ze kolejny atak na rekord świata chce zrobić w Świdniku w ramach obchodów 70-lecia naszego miasta! Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, a szczególnie Wojtkowi Lesickiemu. Dziękuję też wszystkim głosującym na nasz projekt „25 lat minęło jak jeden dzień”, dzięki czemu został on sfinansowany ze Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego – dodał Jacek Kosierb.

W Charytatywnym Turnieju Futsalu „Gramy dla Mikołajka” o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, w kategorii „open” rywalizowały zespoły: LWA, KS Albatros, Pokolenie J.P.II, Eco-World, Adampol Team, POM, Autoklinika, Komes. Rywalizację wygrała drużyna Eco-World, która w meczu finałowym zremisowała z Adampol Team 0:0, ale okazała się lepsza wygrywając w konkursie rzutów karnych 3:2.

Trzecią lokatę po wygranej 2:0 nad POM-em zajęła Autoklinika. W kategorii „oldboje 35+” zagrali: Provend SZKiC Express, Kos-Wit, Huragan Pniówno i Browarnicy FC. Tu najlepszy okazał się Kos-Wit, który wygrał wszystkie swoje mecze. Drugie miejsce zajął Provend, a na trzecim stopniu podium znaleźli się Browarnicy FC. W charytatywnym, pokazowym turnieju czterech reprezentacji zdecydowanie najlepsza okazała się Reprezentacja Lubelszczyzny Ekstraklasa KS Lublin. Drugie miejsce zajęła Reprezentacja Polski Disco, trzecie Reprezentacja Polskich Pisarzy, a czwarte Reprezentacja Polski Bezdomnych.

Podczas jubileuszowej części wydarzenia wręczono wyróżnienia osobom czynnie uczestniczącym w rozgrywkach w latach 1999–2024. Trofea otrzymali: Mirosław Ciesielka, Ireneusz Dyl, Ludwik Kawalec, Jacek Kochalski, Radosław Koniec, Adam Kontnik, Jacek Kosierb, Artur Łuka, Krzysztof Pydyś, Paweł Stańczyk, Leszek Śmiałkowski i Hubert Wnuk. Uhonorowano również ludzi zasłużonych dla świdnickiej ligi halowej. Statuetki i medale 25-lecia odebrali: Patrycja Baran, Wiesław Brzozowski, Łukasz Czemerys, Jarosław Czępiński, Ireneusz Dyl, Tomasz Giełzak, Piotr Gorzkowski, Adam Kontnik, Jacek Kosierb, Damian Kuźniak, Jan Mazur, Romuald Parczyński, Katarzyna Pękała i Stanisław Pszeniczka. Okolicznościowe grawertony odebrały drużyny: Dywany Łuszczów, Kos-Wit i Solidarność PZL Świdnik, które nieprzerwanie w latach 1999-2024 rywalizowały w rozgrywkach.

Rozstrzygnięto także quiz pod nazwą „25 pytań na 25-lecie świdnickiej halówki”. Puchary za 1 miejsce ex aequo oraz książki pod tytułem „Tajemnice polskiego futbolu” ze specjalną dedykacją autora – Kazimierza Grenia odebrali: Roman Sobiesiak, Piotr Gorzkowski i Daniel Pyda. Organizatorzy halówki podziękowali firmom i osobom, które od wielu lat w szczególny sposób wspierają rozgrywki. Specjalne statuetki odebrali: Andrzej Kędziora (Dywany Łuszczów), Jakub Koperski (Neo.Net), Edward Kotulski (Progres), Dariusz Walczak (Neptun) i Piotr Sak (Olimp Trofea Sportowe).

Trofea wręczali: Michał Piotrowicz – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Łukasz Reszka – starosta świdnicki, Łukasz Czemerys – wicestarosta świdnicki i Włodzimierz Radek – przewodniczący Rady Miejskiej w Świdniku.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, burmistrz Świdnika Waldemar Jakson, starosta świdnicki Łukasz Reszka oraz prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik.