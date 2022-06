79. Tour de Pologne: Światowe kolarstwo wraca na polskie drogi

Kolarski sezon rozpędził się na dobre. Triumfy w największych wyścigach święcą kolarze, którzy wcześniej znakomicie prezentowali się podczas Tour de Pologne. Świeżym zwycięzcą Giro d’Italia został Jai Hindley z grupy BORA-hansgrohe.

Australijczyk w 2019 roku był drugi w generalce 76. edycji polskiego wyścigu. Inne gwiazdy Tour de Pologne, także błyszczą w tym sezonie. Remco Evenepoel wygrał Liege – Bastogne – Liege, jednak jego pierwsze zwycięstwo w imprezie etapowej rangi World Tour to właśnie nasz narodowy wyścig. Nie bez podstaw Tour de Pologne jest nazywany “kuźnią talentów”. Już 5 sierpnia będziemy wiedzieć, kto dołączy do takich nazwisk jak Sagan, Kwiatkowski czy Teuns. Według zapowiedzi, w Polsce będzie ścigać się między innymi Erytrejczyk Biniam Girmay, który w tym sezonie zapisał się już w historii jako pierwszy Afrykanin ze zwycięstwem w World Tourze.

Bardzo ciekawie zapowiada się także trasa wyścigu. Peleton wyruszy w Polskę z Kielc, a pierwszego lidera poznamy na placu Litewskim w Lublinie. Kolarze przejadą też m.in. przez Kazimierz Dolny, Roztocze czy małą pętlę bieszczadzką. Walka o zwycięstwo etapowe ponownie będzie toczyć się na ostrym podjeździe w Przemyślu. Kibice mogą liczyć także na wielkie emocje podczas indywidualnej jazdy na czas. Trasa krótka, lecz wymagająca i będzie w większości prowadzić pod górę. Do pokonania 415 metrów przewyższenia z metą w Stacji Narciarskiej RUSIŃSKI.

Co więcej, w 2022 roku mottem przewodnim Tour de Pologne będzie hasło “Wyścig dla pokoju”. To forma wsparcia naszych najbliższych sąsiadów zza wschodniej granicy. – Chcemy przeprowadzić wyścig, który będzie opierał się na zasadach braterstwa i pokoju. Wspólnie możemy przekazać ludziom takie wartości, bo Tour de Pologne to impreza, którą oglądają miliony kibiców nie tylko w Polsce. Wyścig ma zasię międzynarodowy – podkreśla mocno Czesław Lang.

To jeszcze nie wszystko. Już tradycyjnie najpopularniejszemu wyścigowi w Polsce będą towarzyszyć dwie inne imprezy sportowe organizowane przez firmę Lang Team. Równocześnie z wyścigiem dla zawodowców wystartuje Tour de Pologne Junior, a dzień później w Arłamowie do rywalizacji przystąpią kolarze i kolarki podczas kolejnej edycji ORLEN Tour de Pologne Amatorów.

Tour de Pologne Junior to cykl wyścigów dla dzieci i młodzieży towarzyszący naszemu narodowemu wyścigowi kolarskiemu Tour de Pologne UCI World Tour. Jego głównym założeniem jest promocja aktywnego spędzania czasu jako elementu prawidłowego wychowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sport, a także popularyzacja jazdy na rowerze i kolarstwa. W tym roku zaplanowano etapy w Lublinie, Sanoku, Rzeszowie i Krakowie. Memoriał Mariana Więckowskiego to dla dzieci i młodzieży okazja do przejechania częścią tej samej trasy, którą będą pokonywać zawodnicy z najlepszych drużyn na świecie.

Dokładnie 31 lipca w Arłamowie wystartuje kolejna edycja ORLEN Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.

– W tym roku stawiamy na sprawdzone miejsce i ponownie zapraszamy wszystkich amatorów do Arłamowa. Przygotowaliśmy piękną, wymagającą, ale bezpieczną trasę w Bieszczadach. Do pokonania będzie 75 kilometrów ze startem i metą w Hotelu Arłamów. Będzie to szansa aby przejechać odcinkiem III etapu dla zawodowców z Kraśnika do Przemyśla. Najlepsza zawodniczka i zawodnik wygrają wyjazd do Madonna di Campiglio – zapowiada Czesław Lang i dodaje - ale mam jeszcze jednego asa w rękawie i wkrótce zdradzimy więcej szczegółów o dodatkowej nagrodzie dla najszybszych na podjeździe pod Kalwarię Pacławską – dodaje wicemistrz olimpijski.

Powtórzenie tej samej trasy co w roku ubiegłym to dobra okazja, aby poprawić swój wynik. Uzyskanie lepszego czasu będzie dla wielu smakowało tak samo jak złoto. – Wyścigowi przyświeca hasło „dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”, i ja osobiście także w to wierzę – zachęca Czesław Lang.

Wielkie kolarskie święto i jedno z najpopularniejszych wydarzeń sportowych nad Wisłą rozpocznie się już za 2 miesiące. Polski wyścig ponownie przyciągnie uwagę milionów kibiców oraz media. Już dziś serdecznie zapraszamy do śledzenia 79. Tour de Pologne UCI World Tour.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych organizatorów:

https://www.tourdepologne.pl/

https://tourdepolognejunior.pl/

https://www.tourdepologneamatorow.pl/